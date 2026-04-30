Nel primo pomeriggio di oggi, un episodio violento si è verificato all’interno di un supermercato in contrada San Chirico, alle porte della città. Durante l’accaduto, sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco, ferendo un uomo di 67 anni che si trova ora in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un grave fatto di cronaca si è consumato nel primo pomeriggio di oggi alle porte della città, dove si è verificato un grave episodio all’interno di un supermercato situato in contrada San Chirico. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo di 67 anni sarebbe entrato intorno alle 14.30 in un locale adibito a uffici all’interno della struttura commerciale. Poco dopo, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe verificato l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco. Immediato l’allarme lanciato dai presenti, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di trasferirlo d’urgenza presso l’ospedale San Pio in codice rosso.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Si spara in un supermercato: 67enne ricoverato in gravissime condizioni

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