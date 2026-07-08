Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro | si alza l’elisoccorso

Un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un muro nella frazione di Mezzavia, nel comune di Cortona, nella tarda serata di ieri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero in codice rosso. Le condizioni del conducente non sono ancora note, ma il personale sanitario ha attivato le procedure di emergenza. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

CORTONA – Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri (7 luglio) nella frazione di Mezzavia, nel comune di Cortona, richiedendo il dispiegamento immediato della macchina dei soccorsi in codice rosso. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato precisamente alle 22. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura, un uomo di 51 anni, ha perso il controllo del mezzo finendo per urtare violentemente contro un muro. L’impatto si è rivelato da subito molto serio, tanto da rendere necessaria l’attivazione immediata dell’ elisoccorso Pegaso 2 per abbreviare i tempi di trasferimento in ospedale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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