Cervaro perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro | ferita una donna

Nel primo pomeriggio di oggi, lungo la via Casilina Sud nel territorio di Cervaro, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un muro. Nell’incidente è rimasta ferita una donna che si trovava nell’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello schianto.

Paura nel primo pomeriggio di oggi lungo la via Casilina Sud, nel territorio comunale di Cervaro, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’automobilista. Per cause ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Cassino, la donna alla guida ha perso improvvisamente il controllo del.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Anziano perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muroFOIANO DELLA CHIANA – Nel primo pomeriggio di oggi (2 aprile) una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cortona, è intervenuta per un... Auto si schianta contro un muro e provoca una fuga di gas. Ferita una donnaLarciano (Pistoia), 17 marzo 2026 – Questa mattina, 17 marzo, in via Giacomo Matteotti a Larciano un’auto è finita contro una tubatura del gas,...