Un incidente si è verificato a San Casciano Val di Pesa, dove un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un muro. L’impatto ha causato la rottura delle tubazioni del gas, creando una situazione di potenziale pericolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, provenienti dal distaccamento di San Casciano. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate.

SAN CASCIANO VAL DI PESA – I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti questa notte poco prima dell’una di notte nel comune di San Casciano in Val di Pesa in via Treggiaia nell’abitato della Romola, in seguito ad un incidente stradale, dove un’autovettura è andata contro un muro tranciando le tubazioni del gas per poi ribaltarsi. I vigili del fuoco hanno effettuato la messa in sicurezza sia per la perdita di gas che dell’autovettura ibrida. L’uomo alla guida era già stato soccorso dal personale sanitario.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro traniando le tubazioni del gas

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