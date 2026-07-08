Perché mi cadono tanti capelli?

La perdita di capelli quotidiana è un fenomeno normale e prevedibile. Ogni giorno, infatti, si perdono alcuni capelli senza che ciò rappresenti un problema di salute. Tuttavia, se la caduta diventa eccessiva o nota un cambiamento nel volume dei capelli, potrebbe essere utile consultare un medico o uno specialista. La quantità di capelli persi può variare in base a fattori come età, stile di vita e condizioni di salute.

«Perché sto perdendo così tanti capelli?», si chiedono alcuni a un certo punto della propria vita. Chiariamo una cosa: è normale, anzi, è prevedibile, che ogni giorno te ne cada qualcuno. Ma quando sul pettine o nello scarico della doccia si accumulano più capelli del solito, è difficile mantenere la calma. È lo stress? Dipende dallo shampoo sbagliato? C'è una causa genetica o legata al passare del tempo? La buona notizia è che non sempre, quando perdi i capelli, ti trovi di fronte a una calvizie conclamata. Il primo passo da fare per risolvere il problema è sempre capire bene di che cosa si tratta. Caduta temporanea vs. perdita dei capelli. La maggior parte delle persone pensa che la caduta dei capelli e la perdita dei capelli siano la stessa cosa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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