Una giornalista ha raccontato di aver perso otto chili e di aver perso i capelli dopo aver affrontato un tumore, descrivendo la propria immagine allo specchio come quella di un ragazzino. Ha spiegato di aver deciso di non sottoporsi a un intervento di ricostruzione del seno dopo la mastectomia. In un’altra dichiarazione, si riferisce al periodo precedente alla malattia, evidenziando come in quel tempo si tendesse a rimandare le cose importanti, dicendo spesso “lo faccio l’anno prossimo” o “ci vediamo presto”.

"Il tempo del prima è un tempo in cui le cose si possono rimandare: 'lo faccio l’anno prossimo', 'ci vediamo presto'. Il tempo del dopo, no. Perché non c’è tempo". È questo il crinale emotivo su cui si muove Concita De Gregorio. A due anni dalla diagnosi di cancro al seno arrivata nel 2022, la giornalista e scrittrice ha cristallizzato questa frattura temporale nel suo nuovo libro La cura, raccontandosi in un'intervista al Corriere della Sera. Nel "tempo del dopo", la fisicità subisce scossoni improvvisi e definitivi. "Nel 'tempo del dopo' ti ritrovi con otto chili in meno e senza capelli", confida De Gregorio, descrivendo l'immagine riflessa nello specchio come quella di un ragazzino di undici anni: "Magrissimo, con gli occhi grandi, i capelli a zero, due segni al petto come due sorrisi storti". 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo il tumore mi sono ritrovata con 8 chili in meno e senza capelli, allo specchio mi vedevo come un ragazzino. Ecco perché ho deciso di non rifare il seno dopo la mastectomia”: parla Concita De Gregorio

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Concita De Gregorio racconta il tumore al seno scoperto nel 2022 e spiega come la malattia abbia cambiato il suo rapporto con il tempo. A Verissimo la giornalista ha parlato della paura iniziale e del sostegno dei figli. #DeGregorio ift.tt/g81JNSV x.com

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Che malattia ha avuto Concita De Gregorio e come sta oggi?Scopri che malattia ha avuto Concita De Gregorio, il racconto del tumore al seno, il libro La cura e come sta oggi la giornalista. tag24.it