Il Papa ha affermato che la guerra non risolve i problemi, sottolineando che dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Durante un incontro in Vaticano, il premier spagnolo ha commentato che le parole del Papa rappresentano una guida, definendo il suo intervento come una bussola. La discussione si è concentrata sulla pace e sulla necessità di trovare soluzioni diplomatiche ai conflitti in corso. Nessuna delle parti ha annunciato decisioni ufficiali o misure concrete.

Nuovo appello contro la guerra di Papa Leone XIV al termine dell'udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro. "La guerra - ha detto Prevost - non risolve i problemi ma li aggrava. Non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti", ha detto il pontefice, rivolgendo un appello per Kiev: "Sono preoccupato per la guerra in Ucraina che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Papa Leone XIV: "La guerra non risolve i problemi, dove cadono missili e droni cadono anche le speranze"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El Papa León XIV responde a Trump: La guerra no resuelve nada

Notizie e thread social correlati

Iran, Tajani - Papa Leone XIV e Miss pace nel mondo: "Basta missili, basta droni, basta bombe atomiche" - VIDEO AI VIRALEIl ministro degli Esteri italiano ha parlato su Sky Arabia riguardo alla posizione dell'Italia sul conflitto in Iran, utilizzando un video virale...

25/05 – Ucraina colpita da un massiccio attacco con droni e missili – Oggi la prima enciclica di Leone XIV – Giro, Lavik eroe a MIlanoL'Ucraina è stata colpita oggi da un attacco massiccio con droni e missili russi.

Temi più discussi: Leone XIV: lo Spirito faccia crescere un mondo fraterno in cui regni la pace; Papa Leone XIV, arriva Enciclica Magnifica Humanitas: 'Disarmare IA'; Sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale; Papa Leone XIV fa il gesto del six-seven in Vaticano: tutto quello che c’è dietro il meme.

Il più importante documento programmatico di Papa Leone XIV parla non tanto di tecnologia, ma di come la Chiesa può agire in un contesto in trasformazione. L'intervento di Andrea Cavallini, sacerdote e docente di Filosofia all’Università Gregoriana x.com

Papa Leone XIV e la 'Teologia Pelvica' reddit

Papa Leone XIV, la benedizione alla Ferrari elettrica e il corto circuito del lusso greenÈ questa la prima quattro porte della Ferrari? scherza Papa Leone XIV osservando la nuova vettura elettrica della Ferrari presentata a ... ilmessaggero.it

VIDEO| La nuova Ferrari Luce presentata a Papa Leone XIV: il pontefice la prova al posto guidaUna delegazione di Ferrari, guidata da John Elkann, è stata ricevuta da Papa Leone XIV per presentare la nuova Ferrari Luce ... dire.it