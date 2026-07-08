Perché la Juventus Women ha investito su Julia Bartel

Da juventusnews24.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus Women si prepara a confermare l’acquisto di Julia Bartel, centrocampista spagnola classe 2004, attualmente in forza al Chelsea. L’accordo per il trasferimento a titolo definitivo è in fase di definizione. La società punta sulla giovane calciatrice per rafforzare il reparto centrale e affidarsi alle sue qualità tecniche. La scelta di Bartel risponde alle esigenze del nuovo tecnico, che la vede come elemento chiave nel proprio schema di gioco.

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di Mauro Munno : la centrocampista spagnola sarà il fulcro del gioco del neo tecnico Guerrero. La  Juventus Women  è pronta a calare un asso sul mercato estivo: è ormai in dirittura d’arrivo l’acquisto a titolo definitivo di  Julia Bartel, talentuosa centrocampista spagnola classe 2004 di proprietà del Chelsea. Non si tratta di un’operazione temporanea, ma di un investimento pesante che potrebbe rivelarsi – ad oggi – il colpo in entrata più oneroso nella storia del calcio femminile italiano. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il profilo: dalla Masia al riscatto spagnolo. Cresciuta nell’Espanyol e svezzata dalla cantera del  Barcellona, Bartel (22 anni) è stata a lungo considerata uno dei prospetti più promettenti della  Masia, tanto da subire il pesante paragone con Aitana Bonmatí. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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