Juventus Women e TikTok conquistano la medaglia d’oro ai Football Business Awards con il documentario Dream like Juventus Women

Juventus Women e TikTok hanno vinto il primo premio alla cerimonia dei Football Business Awards, durante la quale sono stati premiati con la medaglia d’oro per il progetto “Dream like Juventus Women”. La squadra femminile ha ottenuto il riconoscimento nella categoria Sponsorship of the Year grazie alla collaborazione con TikTok, che ha portato alla realizzazione di un documentario. La premiazione si è svolta a Londra, dove la partnership tra i due ha ricevuto il riconoscimento ufficiale.

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di Luca Fiore Juventus Women sbanca Londra grazie alla partnership con TikTok, conquistando il primo posto nella categoria Sponsorship of the year. La Juventus e TikTok ridefiniscono gli standard del contenuto digitale. La partnership, nata per sostenere il calcio femminile e coinvolgere un pubblico vasto, ha vinto la medaglia d’oro nella categoria “Sponsorship of the Year” ai Football Business Awards di Londra. Il premio riconosce l’ eccellenza digitale nel football business. Al centro della candidatura spicca “Dream like Juventus Women”, il primo documentario long-form prodotto da un club calcistico. Il progetto rivoluzionario, realizzato dal Creator Lab, è in esclusiva sul social da maggio 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women e TikTok conquistano la medaglia d’oro ai Football Business Awards con il documentario “Dream like Juventus Women” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RIMONTA D'ORO! L'Italia disintegra gli USA nell'inseguimento a squadre | #MilanoCortina2026 Sullo stesso argomento Juventus: progetto “More Women in Football”In occasione della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo 2026), la Juventus rafforza il suo impegno per l’inclusione e l’empowerment femminile... Juventus Women Primavera, trionfo in Viareggio Women’s Cup: le bianconere alzano per la quarta volta il trofeodi Redazione JuventusNews24Juventus Women Primavera, trionfo in Viareggio Women’s Cup: le bianconere alzano per la quarta volta il trofeo giovanile... Whats-App? 86 158551587691juventus football kit,T48 - Results on X | Live Posts & Updates x.com Juventus, vittoria ai Football Business AwardsJuventus e TikTok continuano a ridefinire gli standard del contenuto. La partnership, nata per sostenere il movimento del calcio femminile e coinvolgere un pubblico sempre più ampio, ha conquistato l’ ... msn.com 260512 LE SSERAFIM Aggiornamento TikTok - Ta-da reddit Calcio femminile: tra Juventus Women e Inter finisce 3-3BIELLA – Bella partita nel pomeriggio di oggi tra Juventus Women e Inter. La partita finisce 3-3 dopo un primo tempo in cui le bianconere riescono per tre volte a riacciuffare il pareggio dopo essere ... quotidianopiemontese.it