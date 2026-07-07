La Juventus Women sta per acquistare una giocatrice spagnola proveniente dal Chelsea, che dovrebbe diventare il nuovo punto di riferimento a centrocampo, sostituendo Wälti. La società ha anche ingaggiato Bartel come possibile sostituto o alternativa. La trattativa si sta concludendo e il trasferimento è vicino.

di Mauro Munno . La spagnola dovrebbe essere il nuovo faro di Guerrero. La Juventus Women si prepara a chiudere un colpo ad effetto per il proprio centrocampo. Stando a quanto appreso in esclusiva da .com il club bianconero sta definendo il trasferimento a titolo definitivo di Júlia Bartel dal Chelsea. La centrocampista spagnola classe 2004 (fino a febbraio in Nazionale U20) dovrebbe essere il nuovo fulcro del gioco di Guerrero, nonché l’erede designata e futuribile di Lia Wälti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Bartel è una calciatrice ancora giovane ma di primissima fascia e di dimensione internazionale. Le sue caratteristiche di palleggio rispondono perfettamente alla proposta di gioco che la Juve intende presentare nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Juventus Women, vicino il colpaccio dal Chelsea: c’è Bartel per il dopo Wälti

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