Ilary Blasi e Francesco Totti stanno affrontando un procedimento legale in vista del divorzio, che si concluderà con un’udienza fissata per il 22 maggio 2026. La coppia, nota nel panorama sportivo e dello spettacolo, si è separata ufficialmente alcuni anni fa e si sta avvicinando alla fase finale della procedura giudiziaria. Nel frattempo, si parla di un possibile matrimonio di Blasi con un nuovo partner, Bastian Müller.

Ilary Blasi e Francesco Totti si preparano a un nuovo capitolo della loro separazione. Il 22 maggio 2026, l’ex coppia simbolo di Roma tornerà in tribunale per un’udienza decisiva riguardante il loro divorzio. Mentre il procedimento legale avanza, Ilary sembra già proiettata verso il futuro con Bastian Müller, con cui le nozze potrebbero essere imminenti. Mara Maionchi racconta la sua battaglia contro la poliomielite a Verissimo Un faccia a faccia in tribunale. Il prossimo incontro in aula rappresenta un momento cruciale nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo mesi di rinvii, la nuova udienza potrebbe accelerare il processo verso il divorzio definitivo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Ilary Blasi e Francesco Totti, divorzio imminente e nozze con Bastian Müller

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Ilary Blasi e Francesco Totti il divorzio è imminente

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Come anticipato sul sito Ilary Blasi e Francesco Totti si ritrovano in tribunale. La notizia la ritrovate in copertina #cechidice x.com

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