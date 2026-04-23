Taylor Hawkins è morto e non si può sostituire c’è solo un senso di vuoto Lui avrebbe amato l’album Your Favorite Toy | parla Dave Grohl dei Foo Fighters

Si intitola “ Your Favorite Toy ” il nuovo album dei Foo Fighters – in uscita venerdì 24 aprile – registrato interamente in casa e co-prodotto dalla band insieme a Oliver Roman, con l’ingegneria del suono curata dallo stesso Roman e il mixaggio affidato a Mark “Spike” Stent. L’uscita di “Your Favorite Toy” segna l’inizio del “Take Cover World Tour”che approda in Italia per un ’unica tappa agli I-Days Milano Coca-Cola, domenica 5 luglio, all’Ippodromo Snai La Maura. La band ha concesso un’intervista a Virgin Radio, in onda oggi 23 aprile, a partire dalle 21 nello Speciale “Best Rock – Foo Fighters Your Favourite Toy”. “Il nostro giocattolo preferito? – si interroga Dave Grohl – Ci è stato chiesto più volte, nella vita, qual è stato il nostro giocattolo preferito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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