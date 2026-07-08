Pensione e arretrati del nuovo contratto | cosa cambia in base alla data di cessazione dal servizio
Il diritto agli arretrati del rinnovo economico del CCNL Scuola 2025-2027 varia in base alla data di cessazione dal servizio. Chi si pensiona prima di aver completato il periodo lavorativo coperto dal nuovo contratto può ricevere arretrati solo per le parti maturate durante la sua attività lavorativa. La spiegazione è stata fornita da un rappresentante sindacale durante una trasmissione televisiva dedicata al settore scolastico.
Il diritto agli arretrati del rinnovo economico del CCNL Scuola 2025-2027 dipende dal periodo effettivamente lavorato. A chiarire come cambia la situazione per chi va in pensione nei prossimi anni è stato Stefano Cavallini, componente della segreteria nazionale Anief, intervenuto durante Question Time su Orizzonte Scuola TV. Per chi ha cessato il servizio il 1° settembre 2025, il diritto riguarda esclusivamente il periodo lavorato nell’anno di decorrenza del contratto. “Chi è andato in pensione il primo settembre 2025 avrà gli arretrati relativi agli otto mesi del 2025”, ha ricordato Cavallini, riferendosi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2025. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
CEDOLINO PENSIONI APRILE 2026 ARRETRATI RECUPERI AUMENTI IRPEF e DATE ANTICIPI
Notizie e thread social correlati
Contratto scuola 2025-2027, arretrati anche per i pensionati: cosa succede a chi ha lasciato il servizio dal 1° settembre 2025Il personale scolastico in pensione dal 1° settembre 2025 riceverà gli arretrati del rinnovo contrattuale 2025-2027.
Svolta per l’osteopatia, entra nel Servizio sanitario nazionale: dalle ricette del medico di base ai controlli. Ecco cosa cambia per i pazientiL'osteopatia è ora parte del Servizio sanitario nazionale, consentendo ai pazienti di ricevere visite e controlli tramite ricette del medico di base.
Temi più discussi: Rinnovo del CCNL Istruzione e ricerca 2025-2027: gli effetti sulle pensioni; Contratto scuola 2025-2027, arretrati anche per i pensionati: cosa succede a chi ha lasciato il servizio dal 1° settembre 2025; Stipendi docenti e ATA: fino a 1168 euro di arretrati e 143 euro di aumenti. Accredito a breve, saranno visibili già nel cedolino di Luglio? Importi ed effetti su pensione e liquidazione ( Tabella ); Quattordicesima 2026 pensionati: chi ha diritto e importi | CGIL.
Anche il personale della scuola andato in pensione dal 1° settembre 2025 avrà diritto agli arretrati previsti dal rinnovo economico del CCNL 2025-2027. A chiarirlo è Stefano Cavallini, della segreteria nazionale Anief, intervenuto durante Question Time s… x.com
Alberico Sorrentino. . Aumenti e Arretrati Contratto Scuola: Quando arrivano e come calcolarli? ?La firma definitiva del contratto è alle porte, domani 1 luglio alle 15, e finalmente ci sono date quasi certe per l'arrivo dei tanto attesi aumenti e degli arretrati per facebook
Pensione docenti e ATA, contributi previdenziali non versati sugli arretrati: perché è importante controllare l’estratto INPS entro il 31 dicembre 2026Pensione docenti e ATA, chi ha vinto il ricorso rischia di perdere i contributi se non li richiede, ecco la guida ... informazionescuola.it
Contratto scuola 2025-2027, arretrati anche per i pensionati: cosa succede a chi ha lasciato il servizio dal 1° settembre 2025Anche il personale della scuola andato in pensione dal 1° settembre 2025 avrà diritto agli arretrati previsti dal rinnovo economico del CCNL 2025-2027. A chiarirlo è Stefano Cavallini, della segreteri ... orizzontescuola.it