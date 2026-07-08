Pensione e arretrati del nuovo contratto | cosa cambia in base alla data di cessazione dal servizio

Il diritto agli arretrati del rinnovo economico del CCNL Scuola 2025-2027 dipende dal periodo effettivamente lavorato. A chiarire come cambia la situazione per chi va in pensione nei prossimi anni è stato Stefano Cavallini, componente della segreteria nazionale Anief, intervenuto durante Question Time su Orizzonte Scuola TV. Per chi ha cessato il servizio il 1° settembre 2025, il diritto riguarda esclusivamente il periodo lavorato nell’anno di decorrenza del contratto. “Chi è andato in pensione il primo settembre 2025 avrà gli arretrati relativi agli otto mesi del 2025”, ha ricordato Cavallini, riferendosi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2025. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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CEDOLINO PENSIONI APRILE 2026 ARRETRATI RECUPERI AUMENTI IRPEF e DATE ANTICIPI

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