Contratto scuola 2025-2027 arretrati anche per i pensionati | cosa succede a chi ha lasciato il servizio dal 1° settembre 2025

Il personale scolastico in pensione dal 1° settembre 2025 riceverà gli arretrati del rinnovo contrattuale 2025-2027. La disposizione riguarda anche chi ha lasciato il servizio a partire da quella data. La legge conferma che anche i pensionati avranno diritto ai importi arretrati previsti nel nuovo contratto. La somma sarà calcolata in base alle nuove integrazioni salariali stabilite nel rinnovo.

Anche il personale della scuola andato in pensione dal 1° settembre 2025 avrà diritto agli arretrati previsti dal rinnovo economico del CCNL 2025-2027. A chiarirlo è Stefano Cavallini, della segreteria nazionale Anief, intervenuto durante Question Time su Orizzonte Scuola TV, spiegando però che per gli ex dipendenti i tempi potrebbero essere più lunghi rispetto al personale ancora in servizio. Il contratto produce effetti economici a partire dal 1° gennaio 2025. Per questo motivo chi è cessato dal servizio il 1° settembre 2025 maturerà gli arretrati esclusivamente per il periodo lavorato. “Il collega dovrà avere gli arretrati solamente relativi agli otto mesi del 2025, dal primo gennaio al 31 agosto”, ha spiegato Cavallini. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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