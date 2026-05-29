Svolta per l’osteopatia entra nel Servizio sanitario nazionale | dalle ricette del medico di base ai controlli Ecco cosa cambia per i pazienti

L'osteopatia è ora parte del Servizio sanitario nazionale, consentendo ai pazienti di ricevere visite e controlli tramite ricette del medico di base. La modifica prevede l'integrazione di questa disciplina tra le prestazioni sanitarie riconosciute ufficialmente, con un coinvolgimento diretto dei medici di medicina generale. La legge approvata definisce le modalità di accesso e le procedure per le prestazioni osteopatiche, rendendole più facilmente accessibili ai cittadini.

L’ osteopatia entra definitivamente nel Servizio sanitario nazionale. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulle equipollenze dei titoli, è stato completato un percorso lungo e complesso iniziato con la legge Lorenzin del 2018, che aveva riconosciuto l’osteopata come professione sanitaria. Si tratta dell’ultimo tassello normativo necessario per rendere pienamente operativa e regolamentata la professione in Italia. Il decreto definisce, infatti, le modalità con cui verranno riconosciuti i titoli e l’esperienza dei professionisti già attivi. Il percorso lungo e a ostacoli. Il percorso è stato lungo. Per anni l’osteopatia non è stata riconosciuta in Italia per la mancanza di un quadro normativo chiaro e condiviso, anche a causa di dibattiti sulla scientificità e sull’inquadramento rispetto alle altre professioni sanitarie. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'osteopata entra nel Servizio Sanitario Nazionale, ma che cosa cambia davvero per i pazienti?Da oggi, i pazienti possono accedere alle visite osteopatiche tramite il Servizio Sanitario Nazionale, dopo che la professione è stata riconosciuta...

Nuovo medico di base a nord di Udine: ecco cosa cambia per i pazientiDal 1° maggio, nel territorio a nord di Udine, entrerà in servizio una nuova dottoressa di medicina generale.

Temi più discussi: Osteopatia, via libera ai criteri per riconoscere i titoli pregressi. Sei anni per sostenere l’esame di abilitazione; Svolta per l’osteopatia: la professione entra ufficialmente nel Servizio Sanitario Nazionale; L’osteopatia entra nel Ssn: ecco cosa cambia; L’osteopatia è professione sanitaria: pubblicato il decreto per il riconoscimento dei titoli.

Consigli per la manipolazione osteopatica reddit

Osteopatia, svolta storica: riconoscimento dei titoli pregressi e sei anni per ottenere l’abilitazione definitiva.Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Dpcm del 25 marzo 2026 che definisce i criteri per il riconoscimento dei titoli pregressi in osteopatia e disciplina il percorso transitorio verso la piena ... assocarenews.it

L’osteopatia entra ufficialmente nel Servizio Sanitario Nazionale: cosa cambia ora per i pazienti e per i professionistiCon la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ultimo decreto, l'osteopatia entra definitivamente nel Servizio Sanitario Nazionale. greenme.it