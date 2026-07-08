Un giocatore è stato inserito nella lista della Juventus come possibile obiettivo di mercato. La società potrebbe avviare una trattativa nelle prossime settimane. La squadra sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco durante il mercato estivo. Nessun accordo è stato ancora ufficializzato. Le trattative sono ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali sulla possibilità di un trasferimento. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime giornate.

di Francesco Spagnolo Pellegrino è nella lista della Juventus e non è da escludere che il club bianconero possa fare un tentativo nei prossimi giorni. Il mercato estivo della Juventus si accende con nuove manovre per l’attacco. I dirigenti bianconeri, sotto la guida strategica di Giovanni Carnevali e Frederic Massara, sono alla costante ricerca del centravanti ideale da regalare al tecnico Luciano Spalletti. L’obiettivo è quello di strutturare un reparto offensivo completo e competitivo per la prossima stagione calcistica. Se da un lato la società valuta profili di caratura internazionale, dall’altro l’attenzione si è posata con decisione su una pista tutta italiana che porta direttamente in casa Parma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pellegrino scala le gerarchie, è lui il nome il pole position per l’attacco della Juve? Gli aggiornamenti sulla trattativa

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