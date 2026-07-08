Pedopornografia perquisizioni in 17 città | 7 arresti e 30 indagati

Nelle ultime ore sono state eseguite perquisizioni in 17 città italiane, con sette arresti e 30 persone indagate. Le indagini riguardano la divulgazione e la detenzione di un grande volume di materiale pedopornografico. Le operazioni sono scaturite da indagini coordinate dalle autorità competenti. I dettagli sull’entità del materiale sequestrato e sui soggetti coinvolti non sono stati resi noti. Le attività continuano per approfondire eventuali collegamenti e responsabilità.

Trenta persone indagate, di cui sette arrestate, per divulgazione e detenzione di un’ingente quantità di materiale pedopornografico. È l’esito di un’operazione in tutta Italia della Procura di Catania e della Polizia di Stato – Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO). Sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Oltre 100 operatori della Polizia Postale sono stati impegnati nella esecuzione di perquisizioni personali e informatiche che hanno individuato diversi gruppi dediti allo scambio di video di pornografia minorile, anche con bambini abusati in età infantile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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