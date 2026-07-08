La Polizia postale ha condotto una vasta operazione contro la pedopornografia online, con perquisizioni in 17 città italiane, tra cui Catanzaro. Sono state arrestate sette persone e 30 sono state denunciate per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. L’operazione ha coinvolto diverse unità investigative e ha portato al sequestro di ingenti quantità di contenuti illeciti.

Maxi operazione della Polizia postale contro la pedopornografia online, con perquisizioni in 17 città italiane, tra cui Catanzaro. Il bilancio è di 30 persone indagate e sette arrestate per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nel corso delle attività sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. L'indagine è stata condotta dal Centro operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online e sotto il coordinamento della Procura etnea. Gli investigatori hanno... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Pedopornografia online, maxi blitz in 17 città: sette arresti. Perquisizioni aCatanzaro

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