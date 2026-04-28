Pedopornografia | perquisizioni in nove citta’ italiane tre arresti e sei denunce

Nove città italiane sono state coinvolte in una vasta operazione della polizia di Stato contro la pedopornografia online. Durante le attività sono stati eseguiti controlli che hanno portato all’arresto di tre persone in flagranza di reato e alla denuncia di altre sei, tutte in stato di libertà. L’intervento ha riguardato vari indirizzi e dispositivi collegati ai presunti responsabili.

È di tre arresti in flagranza di reato e sei denunce in stato di libertà il bilancio di un’importante operazione condotta dalla polizia di Stato, finalizzata a combattere la pedopornografia online. Questo intervento è il risultato di un’indagine meticolosa e coordinata dalla procura della Repubblica di Roma, che ha preso avvio nel 2024. Monitoraggio dei Canali di Distribuzione Illecita. Durante questa attività investigativa, gli agenti hanno avuto l’opportunità di esplorare e monitorare in modo continuo i canali di distribuzione del materiale illecito, operando a livello transnazionale. L’operazione ha portato alla luce una preoccupante diffusione di materiale relativo ad abusi sessuali su minori, con particolare riferimento a vittime in tenera età.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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