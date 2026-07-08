Un'operazione della Polizia di Stato contro la pedopornografia online ha portato all’arresto di una persona e a 19 denunce. L’indagine è iniziata con una perquisizione in casa di un minore a Caserta. In totale sono state effettuate 25 perquisizioni in diverse regioni italiane, sequestrati dispositivi informatici e individuati gruppi Telegram dove veniva condiviso materiale pedopornografico.

Maxi operazione della Polizia di Stato contro la pedopornografia online: 25 perquisizioni in tutta Italia, un arresto in flagranza di reato e 19 denunce a piede libero, sequestrati dispositivi informatici e scoperti gruppi Telegram in cui veniva diffuso materiale pedopornografico. L'operazione, supportata dal Cosc di Napoli e coordinata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, in raccordo con la IV sezione "Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione" della Procura di Napoli (procuratore aggiunto Giancarlo Novelli) era partita da una perquisizione informatica, effettuata dalla sezione operativa per la Sicurezza cibernetica di Caserta nell'ottobre 2024, e aveva coinvolto un minore. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Pedopornografia online, un arresto e 19 denunce: l'inchiesta partita dalla perquisizione in casa di un minore a Caserta

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