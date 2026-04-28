Nell'ambito di un'operazione della Polizia, sono stati eseguiti tre arresti e sei denunce legate alla diffusione di materiale pedopornografico su internet. Complessivamente, sono state effettuate nove perquisizioni domiciliari. Le indagini si sono concentrate anche su alcune aree a Firenze. Le autorità hanno comunicato i dettagli dell'operazione senza specificare i nomi delle persone coinvolte.

ROMA – Tre arrestati, sei denunciati e 9 perquisizioni domiciliari. E’ il bilancio di una operazione della Polizia per il contrasto della diffusione di materiale pedopornografico su internet. L’indagine è frutto di “una complessa e articolata” operazione sotto copertura condotta dagli specialisti del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (Cncpo), che hanno operato infiltrandosi negli ambienti virtuali criminali. L’attività, iniziata nel 2024, ha consentito di e monitorare in maniera continuativa i canali di distribuzione del materiale illecito a livello transnazionale. È stata individuata la diffusione di Csam (Child Sexual Abuse Material) riferibile anche a vittime in tenera età, generato anche con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pedopornografia online: 3 arresti e 6 denunce. Indagini anche a Firenze

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