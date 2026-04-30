Nella regione Emilia-Romagna, nelle ultime ore, sono stati eseguiti tre arresti e tre persone sono state denunciate con l’accusa di aver diffuso e detenuto materiale pedopornografico online. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell’ordine, che hanno identificato e fermato gli indagati nell’ambito di un’indagine in corso. La notizia ha suscitato attenzione per la gravità delle accuse e l’azione delle autorità.

Bologna, 30 aprile 2026 – Tre arresti e tre denunce con l'accusa di diffusione e detenzione di materiale pedopornografico. È il bilancio dell'operazione di contrasto alla pedopornografia online, estesa su tutta la regione, da parte della polizia per la Sicurezza Cibernetica dell'Emilia-Romagna, con il coordinamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (Cncpo) e l'ausilio tecnologico dell'Organizzazione no-profit Child rescue coalition (Crc). Gli indagati hanno tutti tra i 40 e i 60 anni. I poliziotti hanno portato avanti un'articolata indagine che, grazie all'utilizzo di strumenti investigativi avanzati, ha consentito di individuare gli utilizzatori di software attraverso i quali venivano condivisi e scaricati video e immagini illeciti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pedopornografia online: 3 arresti e altrettante denunce in Emilia-Romagna

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