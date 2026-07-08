La Polizia ha arrestato sette persone e ne ha indagate altre trenta in un'operazione contro la pedopornografia online. L'intervento, coordinato dalla Procura di Catania, ha coinvolto numerosi servizi specializzati e ha portato al sequestro di materiale illecito. L'indagine ha scoperto reti di condivisione di contenuti pedopornografici e attività di sfruttamento dei minori sul web. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle accuse specifiche o sulle identità coinvolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz coordinato dalla Procura di Catania contro lo sfruttamento sessuale dei minori sul web. Una vasta operazione della Polizia di Stato, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania in collaborazione con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO), ha portato all’ arresto di sette persone accusate di detenzione e diffusione di ingente materiale pedopornografico. L’inchiesta, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, coinvolge complessivamente 30 indagati e ha consentito il sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Pedopornografia online, maxi operazione della Polizia: sette arresti e trenta persone indagate

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Pedopornografia, perquisizioni in 17 città: 7 arresti e 30 indagati VIDEO

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