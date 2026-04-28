Pedopornografia online blitz della polizia | arresti perquisizioni e denunce tra Milano e tutta Italia

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato numerose operazioni tra Milano e altre città italiane, portando all’arresto di diverse persone coinvolte nella distribuzione di materiale pedopornografico online. Sono state eseguite perquisizioni e sono state presentate denunce a carico di vari soggetti. L’intervento si inserisce in un’azione coordinata contro il fenomeno della pedopornografia su internet, che ha coinvolto diverse aree del paese.

Pedopornografia online: arresti e perquisizioni. La polizia di Stato ha smantellato un'estesa rete di distribuzione di materiale pedopornografico. L'operazione, coordinata dalla procura della repubblica di Roma, si è conclusa con tre arresti e sei denunce a piede libero. Le indagini hanno svelato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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