Pedopornografia online maxi blitz in 17 città | 7 arresti e 30 indagati

Sei persone sono state arrestate e altre 23 indagate in un’operazione contro la pedopornografia online. La polizia ha sequestrato migliaia di file illegali e decine di dispositivi informatici. L’intervento, coordinato dalla Procura e dalla Polizia Postale, ha coinvolto 17 città. Durante le operazioni, sono stati individuati e fermati sospetti legati a contenuti illegali su internet.

Operazione coordinata dalla Procura di Catania e dalla Polizia Postale: sequestrati migliaia di file illegali e decine di dispositivi informatici Una vasta operazione contro la pedopornografia online ha portato all’arresto di 7 persone e all’iscrizione nel registro degli indagati di altre 23, per un totale di 30 soggetti coinvolti. L’indagine, coordinata dallaProcura di Cataniae condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO), ha interessato complessivamente 17 città italiane, dove sono state eseguite numerose perquisizioni personali e informatiche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Pedopornografia online, blitz in 17 città: 7 arresti e 30 indagati

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Pedopornografia sul dark web, maxi blitz della Postale: 7 arresti e 30 indagati, cinque sono della provincia di Catania #Dintorni x.com

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