Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha effettuato un’operazione in 17 città italiane, tra cui Bari, per contrastare il traffico di materiale pedopornografico online e lo sfruttamento sessuale di minori. Sono state eseguite perquisizioni e sequestri di dispositivi digitali. L’indagine, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, ha portato all’identificazione di soggetti coinvolti in attività illegali legate alla pornografia minorile.

La Polizia di Stato, nello specifico il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO), sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Catania, ha eseguito sull'intero territorio nazionale una vasta operazione nel corso della quale sono state eseguite una serie di perquisizioni, sequestri e arresti che hanno consentito l'acquisizione di gravi indizi nei confronti di svariati soggetti indagati per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Trenta le persone indagate, di cui 7 tratte in arresto per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico, con il sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files illegali. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Pedopornografia online e sfruttamento sessuale: blitz in 17 città italiane: perquisizioni anche a Bari

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