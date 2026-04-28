Pedopornografia | operazione in tutta Italia tre arresti Perquisizioni anche in Puglia Polizia postale

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine italiane hanno condotto un'ampia operazione contro la pedopornografia, coinvolgendo diversi capoluoghi di regione. Sono state eseguite nove perquisizioni, con tre persone arrestate e numerose denunce in diverse città del paese. Le indagini si concentrano sulla detenzione di file pedopornografici, alcuni dei quali realizzati con l'uso di intelligenza artificiale, e hanno interessato anche le province di Bari e Lecce.

Perquisizioni anche a Bari e a Lecce. Tweet della polizia: Polizia Postale e per sicurezza cibernetica, 9 perquisizioni, 3 arresti e numerose denunce in varie città italiane per detenzione di file pedopornografici realizzati con lo sfruttamento sessuale di minori o generare con IA. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Pedopornografia: operazione in tutta Italia, tre arresti. Perquisizioni anche in Puglia Polizia postale Notizie correlate Leggi anche: Pedopornografia online, blitz della polizia: arresti, perquisizioni e denunce tra Milano e tutta Italia Operazione contro pedopornografia su internet, tre arresti e sei denunciati: perquisizioni in nove città italianeTre persone arrestate, sei denunciate e nove perquisizioni domiciliari in altrettante città italiane. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Pedopornografia online, perquisizioni anche a Bari; Pedopornografia online, operazione della Polizia in tutta Italia: indagato anche un uomo nel Barese; Pedopornografia, 3 arresti e 6 denunce nell'operazione di polizia in collaborazione con l'Fbi; Minori abusati e video online: la polizia arresta tre persone (con l'aiuto dell'Fbi). Denunce anche a Lecce e Bari. Il buongiorno della Polizia di Stato da Canosa di Puglia - facebook.com facebook