Nel 2025, la Polizia postale ha gestito 2.623 casi di pedopornografia diffusi su internet. Sono stati compiuti 224 arresti e presentate 1.085 denunce. Inoltre, sono state effettuate oltre 1.000 perquisizioni in relazione a queste indagini. I numeri indicano un’attività intensiva delle forze dell’ordine nel contrasto a questo fenomeno.

Nel 2025 la Polizia postale ha trattato 2.623 casi di pedopornografia online, con 224 arresti, 1.085 denunce e oltre mille perquisizioni. Sono inoltre quasi 2.900 i siti illegali oscurati. I dati emergono dal report diffuso in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia e confermano un fenomeno in crescita e in continua evoluzione. Tra le minacce più rilevanti si segnalano 434 casi di adescamento online, in aumento soprattutto tra i minori più giovani, 223 episodi di sextortion e 365 casi di cyberbullismo. Le indagini evidenziano l’uso crescente di strumenti sofisticati come dark web, sistemi di anonimizzazione e intelligenza artificiale, impiegata anche per creare e diffondere contenuti illeciti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pedopornografia, Polizia postale: "2.623 casi online nel 2025, 224 arresti"

Notizie correlate

Leggi anche: Pedopornografia, 2.623 casi online nel 2025 e 224 arresti

Blitz della polizia postale: smantellata rete di pedopornografia onlineLa polizia di Stato ha smantellato con un blitz simultaneo una rete di distribuzione online di materiale pedopornografico attiva in nove città...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Pedopornografia online, blitz della polizia: arresti, perquisizioni e denunce tra Milano e tutta Italia; Allarme pedofilia online: nel mondo i contenuti segnalati crescono del 450%; Blitz della polizia postale: smantellata rete di pedopornografia online; BELLUNO | PEDOPORNOGRAFIA ONLINE: ARRESTATO 70ENNE BELLUNESE.

Pedopornografia, Polizia postale: «2.623 casi online nel 2025, 224 arresti»Nel 2025 la Polizia postale ha trattato 2.623 casi di pedopornografia online, con 224 arresti, 1.085 denunce e oltre mille perquisizioni. Sono inoltre quasi 2.900 i siti illegali oscurati. I ... ilmessaggero.it

Pedopornografia, 2.623 casi online nel 2025 e 224 arrestiSono stati 2.623 i casi di pedopornografia online trattati nel 2025 dalla Polizia postale e per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato: 1.039 le ... lapresse.it

Sono alcuni dei dati contenuti nel report «Tracce digitali, vittime reali: l’impegno a difesa e protezione dei più piccoli», diffuso dalla Polizia di Stato, in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia x.com

NESSUNO NE PARLA In occasione della Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, l’Associazione Meter richiama l’attenzione sui dati allarmanti emersi dall’attività di monitoraggio e ascolto condotta nel corso del 2025 https://www.i - facebook.com facebook