Pedopornografia online 7 arresti e 30 indagati in 17 città accusati di divulgazione e detenzione di materiale illecito

Sette persone sono state arrestate e altre 30 indagate in 17 città nell’ambito di un’indagine sulla diffusione di materiale pedopornografico online. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti. L’indagine, condotta dalla Procura distrettuale, ha coinvolto più di un centinaio di agenti e ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 30 soggetti per divulgazione e detenzione di materiale illecito.

La Procura distrettuale etnea ha iscritto complessivamente 30 persone nel registro degli indagati. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti Sette persone sono state arrestate nell’ambito di una vasta o. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Pedopornografia, perquisizioni in 17 città: 7 arresti e 30 indagati VIDEO

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