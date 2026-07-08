PC tablet software e sussidi digitali al personale scolastico | cosa possono acquistare le scuole ammesse Rendicontazione entro il 30 settembre

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le graduatorie delle scuole ammesse all’avviso pubblico n. 95450 del 24 aprile 2026. Le istituzioni potranno acquistare computer, tablet, software e sussidi digitali destinati al personale scolastico in comodato d’uso. La rendicontazione delle spese deve essere inviata entro il 30 settembre.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato le graduatorie delle istituzioni scolastiche che hanno partecipato all’avviso pubblico n. 95450 del 24 aprile 2026, relativo all’acquisto di dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso al personale della scuola per esigenze di servizio. Gli elenchi, allegati al Decreto direttoriale n. 48 del 3 luglio 2026 e suddivisi per regione, indicano le scuole ammesse e non ammesse al finanziamento. Le istituzioni scolastiche con stato “AMMESSO” accedono alle risorse, mentre quelle con stato “NON AMMESSO” risultano escluse perché la candidatura non possedeva i requisiti previsti dall’avviso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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