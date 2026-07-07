Dispositivi digitali per il personale scolastico ecco le graduatorie delle scuole ammesse e non ammesse

Il Decreto direttoriale del 3 luglio 2026 ha approvato le graduatorie delle scuole che hanno presentato domanda per ottenere dispositivi digitali destinati al personale scolastico. Sono state pubblicate le liste delle istituzioni ammesse e non ammesse, in base alle candidature presentate nell’ambito di un avviso pubblico. Le graduatorie sono accessibili pubblicamente e indicano quali scuole potranno ricevere i dispositivi digitali previsti dal bando.

Con il Decreto direttoriale n. 48 del 3 luglio 2026 sono state approvate le graduatorie delle istituzioni scolastiche che hanno presentato candidatura nell’ambito dell’avviso pubblico n. 95450 del 24 aprile 2026, relativo all’acquisto di dispositivi digitali da concedere in comodato d’uso al personale scolastico per esigenze di servizio. Gli elenchi, allegati al decreto e suddivisi per regione, costituiscono parte integrante del provvedimento. Le scuole inserite con lo stato “AMMESSO” accedono al finanziamento, mentre quelle indicate come “NON AMMESSO” risultano escluse perché la candidatura non possedeva i requisiti previsti dall’avviso. L’avviso dà attuazione al decreto ministeriale n. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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