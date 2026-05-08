Pc tablet e software per il personale scolastico | candidature entro il 12 maggio alle ore 18

Entro le 18 di venerdì 12 maggio, è possibile inviare le candidature per l’assegnazione di pc, tablet e software destinati al personale scolastico, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico n. La scadenza è fissata per le ore 18 del giorno indicato. La procedura riguarda le richieste di strumenti digitali per il personale che opera nelle scuole, con le domande da presentare attraverso le modalità indicate nel bando.

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Scade alle ore 18 del prossimo 12 maggio il termine per la presentazione delle candidature relative all’avviso pubblico n. 95450 del 24 aprile 2026, emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il potenziamento delle dotazioni digitali destinate al personale scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: PC, tablet e libri in comodato d’uso al personale della scuola: ecco l’avviso. Scadenza 12 maggio MAECI, pubblicati i bandi 2026 per ENFP e “Tirocini Erasmus per la PA”: candidature entro il 12 e 15 maggioIl Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha pubblicato due importanti opportunità formative rivolte al personale della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Miglior tablet Windows 10: guida all’acquisto (maggio 2026); Olidata attacca il mercato con due anime: cybersecurity e nuovi PC per conquistare la sovranità digitale; PC e tablet gratis per il personale scolastico, al via le domande. Scadenza al 12 maggio; POC Dispositivi digitali, pubblicato il manuale per generare il CUP. Detrazione DSA 2024 guida completa per rimborsare acquisto tablet PC e software educativiDetrazione fiscale per acquisto di tablet, PC e software didattici Le famiglie con soggetti affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) possono beneficiare di una detrazione fiscale del 19% ... assodigitale.it PC, tablet e libri in comodato d’uso al personale della scuola: ecco l’avviso. Scadenza 12 maggioPubblicato anche l’avviso n. 95450 del 24 aprile 2026, finalizzato al potenziamento delle dotazioni digitali per il personale scolastico. orizzontescuola.it Tra cellulari, computer, tablet e router di casa. A spiegare come si procede il consulente e criminalista che affianca la difesa della famiglia Di Vita. I sospetti degli inquirenti che si concentrano su quattro, cinque persone al massimo - facebook.com facebook