Paziente in pericolo di vita trasferito d’urgenza da Napoli a Bergamo con un C-130J dell’Aeronautica

Notizia in breve

Un uomo di 41 anni in condizioni critiche è stato trasportato d’urgenza da Napoli a Bergamo martedì 7 luglio. Il trasferimento è avvenuto a bordo di un aereo C-130J dell’Aeronautica Militare. Il paziente si trovava in imminente pericolo di vita e il volo è stato effettuato in emergenza. L’operazione è durata alcune ore e si è conclusa all’aeroporto di Orio al Serio.