Paziente in pericolo di vita trasferito d’urgenza da Napoli a Bergamo con un C-130J dell’Aeronautica

Da bergamonews.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 41 anni in condizioni critiche è stato trasportato d’urgenza da Napoli a Bergamo martedì 7 luglio. Il trasferimento è avvenuto a bordo di un aereo C-130J dell’Aeronautica Militare. Il paziente si trovava in imminente pericolo di vita e il volo è stato effettuato in emergenza. L’operazione è durata alcune ore e si è conclusa all’aeroporto di Orio al Serio.

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Orio al Serio. Un uomo di 41 anni in imminente pericolo di vita è stato trasferito d’urgenza nella serata di martedì 7 luglio da Napoli a Bergamo a bordo di un velivolo C-130J dell’Aeronautica Militare. Il paziente è stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove era atteso per ricevere cure specialistiche salvavita. L’operazione è stata effettuata da un equipaggio della 46ª Brigata Aerea di Pisa, in servizio di prontezza operativa per le missioni sanitarie d’emergenza. Il trasporto è stato richiesto dalla Prefettura di Napoli, vista la gravità delle condizioni del paziente e la necessità di raggiungere nel più breve tempo possibile il presidio ospedaliero bergamasco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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