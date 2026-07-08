Un paziente in pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza da Napoli a Bergamo a bordo di un C-130J della 46ª Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare. L’intervento, avvenuto nella serata di ieri, ha riguardato un trasporto sanitario di emergenza, con un velivolo militare impegnato nel trasferimento rapido per motivi di salute. La missione è stata condotta senza incidenti, garantendo il trasferimento del paziente in condizioni di emergenza.

Trasporto Sanitario d’Emergenza: Un Eccellente Intervento dell’Aeronautica Militare. ROMA (ITALPRESS) – La serata di ieri ha visto il compimento di un delicato trasporto sanitario d’urgenza, reso possibile grazie all’intervento tempestivo di un velivolo C-130J della 46ma Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare. Questa operazione ha avuto come obiettivo il trasferimento urgente di un paziente in imminente pericolo di vita, dall’aeroporto di Napoli-Capodichino all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Le condizioni critiche del paziente, dovute a una grave patologia, richiedevano un intervento rapido per garantire il suo accesso a cure specialistiche salvavita presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Trasporto d’emergenza: paziente in pericolo di vita da Napoli a Bergamo con C-130J.

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Voli d'emergenza: dentro il reparto d'élite dell'Aeronautica

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