Un paziente ha aggredito un'infermiera in un ospedale e successivamente è stato arrestato dai carabinieri. L’episodio si è verificato recentemente in una struttura sanitaria. Il sindacato Fp Cgil ha commentato l’accaduto sottolineando che si tratta di un episodio che avevano già segnalato come possibile rischio. La vicenda evidenzia la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nelle strutture sanitarie.

Infermiera aggredita da un paziente, che viene arrestato dai carabinieri. È accaduto l’altro giorno all’ ospedale di Cona. A darne notizia Fp Cgil che coglie l’occasione per rincarare la dose: "Era un rischio che avevamo denunciato". E ancora il sindacato che esprime piena solidarietà all’infermiera dell’unità operativa di malattie infettive dell’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara, vittima di una grave aggressione da parte di un paziente ricoverato". L’episodio, che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e si è concluso con l’arresto del paziente, ha provocato l’infortunio della lavoratrice e riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza del personale sanitario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paziente aggredisce infermiera. Il sindacato: "Ancora violenza. La sicurezza torni una priorità"

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