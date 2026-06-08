Aggressione al pronto soccorso | infermiera ferita da un paziente L' Opi | Non possiamo abituarci alla violenza
Un'infermiera è stata ferita da un paziente nel pronto soccorso di un ospedale a Assisi alcuni giorni fa. La notizia è stata diffusa dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia. L'aggressione si è verificata durante il turno di lavoro, senza ulteriori dettagli su come si siano svolti i fatti. L'episodio ha suscitato reazioni da parte dell'ordine professionale, che ha sottolineato la necessità di non abituarsi alla violenza.
Infermiera aggredita al pronto soccorso dell'ospedale di Assisi. E' successo alcuni giorni fa e a darne notizia è l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia. L’episodio, scrive l'ordine, “avvenuto durante l’assistenza ad un giovane paziente accompagnato in ospedale per uno stato di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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