Aggressione al pronto soccorso | infermiera ferita da un paziente L' Opi | Non possiamo abituarci alla violenza

Notizia in breve

Un'infermiera è stata ferita da un paziente nel pronto soccorso di un ospedale a Assisi alcuni giorni fa. La notizia è stata diffusa dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia. L'aggressione si è verificata durante il turno di lavoro, senza ulteriori dettagli su come si siano svolti i fatti. L'episodio ha suscitato reazioni da parte dell'ordine professionale, che ha sottolineato la necessità di non abituarsi alla violenza.