Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Taranto nella notte tra il 7 e l’8 luglio 2026, dopo aver picchiato e perseguitato l’ex compagna. La donna è stata colpita durante una discussione in casa, con l’uomo sotto effetto di alcol. I Carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata e hanno fermato l’uomo con l’accusa di atti persecutori.

Un arresto per atti persecutori, questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Taranto, dove un uomo di 44 anni di nazionalità indiana è stato fermato nella tarda serata del 7 luglio 2026 per aver aggredito l’ex compagna convivente durante una discussione familiare. L’episodio è avvenuto durante i festeggiamenti per il compleanno del figlio maggiorenne della coppia, quando la situazione è degenerata a causa dell’abuso di alcol da parte dell’uomo. L’intervento tempestivo è stato reso possibile grazie a una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 112. Atti persecutori a Taranto L'intervento dei Carabinieri e... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Paura per una donna a Taranto, perseguitata e picchiata dall'ex compagno sotto effetto di alcol: l'epilogo

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