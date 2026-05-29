Paura per una donna a Perugia aggredita e maltrattata dal compagno sotto effetto di alcol | l' epilogo

Da virgilio.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Perugia, una donna è stata aggredita e maltrattata dal compagno, che si trovava sotto l’effetto di alcol. Dopo una lite, l’uomo di 46 anni è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. La donna ha riportato danni e ha richiesto assistenza. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le verifiche. Nessuna informazione su eventuali feriti o altre conseguenze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una denuncia per maltrattamenti in famiglia il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a Perugia, dove un uomo di 46 anni è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dopo una lite domestica. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda è stata segnalata tramite il Numero Unico di Emergenza e ha visto coinvolta una coppia residente in città. L'intervento a Perugia Comportamenti aggressivi e minacce Minacce gravi e deferimento all’Autorità Giudiziaria Conclusioni L’intervento a Perugia La segnalazione è partita da una donna che, dopo una violenta discussione con il compagno, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

paura per una donna a perugia aggredita e maltrattata dal compagno sotto effetto di alcol l epilogo
© Virgilio.it - Paura per una donna a Perugia, aggredita e maltrattata dal compagno sotto effetto di alcol: l'epilogo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Paura per una donna a Passo Corese, maltrattata insieme ai figli dal convivente: l'intervento e l'epilogoA Passo Corese, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 54 anni con l’accusa di aver maltrattato la compagna e i figli durante un confronto acceso.

Donna maltrattata e pestata dal compagno per gelosia ad Abano Terme racconta tutto in ospedale, l'epilogoUna donna è stata aggredita e maltrattata dal compagno durante una lite avvenuta nella zona della bassa padovana.

Temi più discussi: Paura per una donna a Gallarate, perseguitata dall'ex compagno già condannato in precedenza: il provvedimento; Auto esce di strada e si schianta contro un albero: paura per due donne e un neonato; Donna aggredita sulla ciclabile Voleva rubarmi la bicicletta; Sono una donna che lavora e non posso avere paura di organizzare un aperitivo la sera per lavorare: Chivasso in balìa dei maranza.

paura per una donnaPaura per una donna a Pisa, bloccata in casa con un cane aggressivo: l'intervento e l'epilogo della vicendaDonna soccorsa a Pisa dopo una caduta in casa: decisivo l'intervento coordinato di Polizia, Vigili del Fuoco, 118 e canile. virgilio.it

paura per una donnaMoto travolge una donna in corso Massimo d’Azeglio a Ivrea: paura in stradaLa vittima sbalzata contro i bidoni dell’immondizia, il motociclista finisce dall’altra parte della carreggiata. Sul posto 118 e forze dell’ordine. De Stefano: Qui si corre troppo nonostante il limit ... giornalelavoce.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web