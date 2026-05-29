A Perugia, una donna è stata aggredita e maltrattata dal compagno, che si trovava sotto l’effetto di alcol. Dopo una lite, l’uomo di 46 anni è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. La donna ha riportato danni e ha richiesto assistenza. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le verifiche. Nessuna informazione su eventuali feriti o altre conseguenze.

Una denuncia per maltrattamenti in famiglia il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a Perugia, dove un uomo di 46 anni è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dopo una lite domestica. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda è stata segnalata tramite il Numero Unico di Emergenza e ha visto coinvolta una coppia residente in città. L'intervento a Perugia Comportamenti aggressivi e minacce Minacce gravi e deferimento all’Autorità Giudiziaria Conclusioni L’intervento a Perugia La segnalazione è partita da una donna che, dopo una violenta discussione con il compagno, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per una donna a Perugia, aggredita e maltrattata dal compagno sotto effetto di alcol: l'epilogo

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