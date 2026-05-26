Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Gallarate per aver molestato ripetutamente l’ex compagna, con comportamenti che hanno portato a un nuovo intervento delle forze dell’ordine. La donna aveva già subito condanne precedenti da parte del suo ex, che ora si trova in custodia. La donna ha riferito di sentirsi ancora in pericolo a causa delle azioni dell’uomo.

Un arresto per atti persecutori, questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Gallarate (Varese), che ha portato in carcere un uomo di 30 anni residente nel Gallaratese. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio a seguito delle indagini avviate dopo la denuncia della vittima, sua ex compagna, che ha segnalato una ripresa delle molestie e delle minacce. L'intervento a Gallarate Modalità delle molestie e prove raccolte Le conseguenze sulla vittima L’arresto e il provvedimento restrittivo Un caso che riaccende l’attenzione sul tema della violenza di genere L’intervento a Gallarate... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per una donna a Gallarate, perseguitata dall'ex compagno già condannato in precedenza: il provvedimento

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