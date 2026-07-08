passeggiate visite guidate e incontri per conoscere la storia di raggiolo

Arezzo, 8 luglio 2026 – Alla scoperta del passato di Raggiolo c on la cooperativa Oros. Il mese di luglio del borgo casentinese sarà arricchito da tre iniziative che, promosse dal Centro di Socialità insieme al Comune di Ortignano Raggiolo, porteranno alla scoperta della storia e delle storie del territorio tra passeggiate, visite guidate e incontri dedicati al patrimonio archeologico e culturale. Il programma prenderà il via sabato 11 luglio, alle 16.00, con l’incontro “Matelda e i Conti Guidi di Raggiolo” dove l’archeologo Riccardo Bargiacchi accompagnerà i partecipanti tra racconti e personaggi del medioevo locale. L’iniziativa prevederà... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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