Storia e natura al Sacro Monte di Orta | due giorni di incontri e visite guidate

Nel fine settimana del 23 e 24 maggio 2026, il Sacro Monte di Orta sarà teatro di due eventi dedicati alla cultura e alla natura. Durante queste giornate si svolgeranno incontri e visite guidate che coinvolgeranno i visitatori in attività volte a conoscere meglio la storia del sito e il suo ambiente naturale. Le iniziative sono state organizzate per offrire un'occasione di approfondimento e di scoperta delle caratteristiche storiche e ambientali del luogo.

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