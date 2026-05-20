Storia e natura al Sacro Monte di Orta | due giorni di incontri e visite guidate

Da novaratoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del 23 e 24 maggio 2026, il Sacro Monte di Orta sarà teatro di due eventi dedicati alla cultura e alla natura. Durante queste giornate si svolgeranno incontri e visite guidate che coinvolgeranno i visitatori in attività volte a conoscere meglio la storia del sito e il suo ambiente naturale. Le iniziative sono state organizzate per offrire un'occasione di approfondimento e di scoperta delle caratteristiche storiche e ambientali del luogo.

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Il Sacro Monte di Orta ospiterà due iniziative culturali e di valorizzazione ambientale nel fine settimana del 23 e 24 maggio 2026. Gli appuntamenti, promossi da associazioni locali e dall'ente di gestione, coincidono con l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e con la Giornata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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