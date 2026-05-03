Muore dopo parto in ospedale a Firenze aperta un' inchiesta

Una donna di 24 anni è deceduta in un ospedale di Firenze poco dopo aver partorito. Il neonato, nato in buone condizioni, è stato affidato alle cure dei medici. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per accertare le cause della morte. Al momento, non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sulla vicenda o su eventuali responsabilità. La famiglia della donna sta collaborando con gli inquirenti.

E' morta poche ore dopo aver partorito il figlio, che sta bene. La procura ha avviato un'inchiesta sulla fine di una donna di 24 anni, che giovedì è entrata in una delle sale parto di Torregalli a Firenze. E' quanto riportato dall'edizione di Firenze del quotidiano La Repubblica. Subito dopo aver dato alla luce il bambino la donna avrebbe avuto una emorragia risolta in sala operatoria. E' così sarebbe stata ricoverata nel reparto di ginecologia dove però in serata avrebbe avuto un altro malore, sempre di tipo emorragico. E' scattata la procedura di emergenza, sono state fatte alcune trasfusioni, mentre si cercava di interrompere l'emorragia.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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