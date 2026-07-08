Parto d' urgenza in Gallura bambina nata sull' elicottero del 118 prima del trasferimento in ospedale a Sassari - VIDEO

Una bambina è nata a bordo di un elicottero del 118 durante un trasferimento d'urgenza in Gallura. La nascita è avvenuta prima dell’arrivo in ospedale a Sassari. La madre e la neonata stanno bene, secondo quanto riferito. L’evento si è verificato durante il volo, mentre il velivolo era in viaggio per il trasferimento sanitario. Nessun dettaglio è stato fornito sulle condizioni di salute della madre o della bambina al momento.

Parto d’urgenza in Gallura, una bambina è nata sull’elicottero del 118 prima dell'arrivo in ospedale. La piccola è venuta alla luce sul velivolo mentre era in corso il trasferimento d’urgenza verso Sassari. Aia la madre sia la neonata sono in buone condizioni di salute. Parto d'urgenza in Gallura, bambina nata in elicottero L’intervento è scattato dopo una richiesta di aiuto arrivata alla Centrale operativa 118 di Sassari, dove era stata segnalata una donna con le acque rotte. In tempi rapidi sono stati inviati sul posto un mezzo di base e l’elisoccorso di Olbia. Per la donna era stato disposto il trasferimento immediato alla Clinica Ginecologica dell’Aou di Sassari, ma il parto è avvenuto prima dell’arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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