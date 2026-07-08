Gallura bimba nasce sull' elicottero del 118 prima del decollo

Da tgcom24.mediaset.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina è nata in Gallura durante il volo di un elicottero del 118, prima dello sbarco in ospedale. La nascita è avvenuta mentre l'elicottero era in fase di decollo, con il personale sanitario presente sul velivolo. La neonata sta bene e la madre ha partorito in modo spontaneo durante il trasporto. L'evento si è verificato nelle ultime ore, senza complicazioni.

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Aveva fretta di nascere e, nonostante l'arrivo tempestivo del 118, è venuta alla luce prima del trasporto in ospedale. Sta bene la piccola nata in Gallura nelle ultime ore: la sua mamma ha partorito sull'elicottero del 118 di Areus (Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna) durante il decollo., I soccorsi erano stati attivati dalla Centrale operativa 118 di Sassari dopo la chiamata in cui si chiedeva assistenza per una donna che aveva rotto le acque. In pochissimo tempo è stata raggiunta da un mezzo di base e dall'elisoccorso di Olbia. Per la donna è stato quindi disposto l'immediato trasferimento alla Clinica Ginecologica della Aou di Sassari ma la bambina è nata poco dopo, sotto la supervisione del team medico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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