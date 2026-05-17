Il parto al telefono con il 118 e l' aiuto di una vicina ostetrica | così è nata la piccola Sofia

Una donna ha iniziato il travaglio improvvisamente, senza riuscire ad arrivare in ospedale. La nascita della piccola Sofia è avvenuta a casa, con l’assistenza di una vicina ostetrica che si trovava nelle vicinanze. I sanitari del 118 hanno fornito indicazioni telefoniche per accompagnare il parto a distanza. La vicina è intervenuta prontamente per assistere la donna durante le contrazioni e aiutare la nascita della bambina. La piccola è nata senza complicazioni e la madre si trovava in buona salute.

La mamma, colta improvvisamente dalle doglie, non ha fatto in tempo a raggiungere l’ospedale. E così la piccola Sofia è nata in casa, grazie al supporto di una vicina di casa ostetrica, subito accorsa ad aiutare la donna e dei sanitari del 118, che hanno guidato il parto da “remoto”, al telefono. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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