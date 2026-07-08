Partite date e orari | ecco il tabellone dei quarti del Mondiale di calcio 2026 Sfide e incroci nel percorso verso la finale
Il Mondiale 2026 ha annunciato le partite dei quarti di finale, che si giocheranno tra le otto nazionali qualificate. Le sfide sono programmate tra l’8 e il 12 luglio, con incontri in diverse città statunitensi. Ogni squadra si prepara a contendersi un posto in semifinale, con partite che si svolgeranno in vari stadi. Il percorso verso la finale prosegue con queste gare decisive.
East Rutherford (Stati Uniti), 8 luglio 2026 – Il Mondiale 2026 entra nella sua fase decisiva. Il tabellone ha definito le otto nazionali che si contenderanno un posto nelle semifinali. Da una parte Francia, Marocco, Spagna e Belgio, dall'altra Norvegia, Inghilterra, Argentina e Svizzera: quattro sfide che promettono spettacolo e che indirizzeranno la corsa verso la finale. https:www.quotidiano.netvideosportla-vittoria-dellargentina-una-catarsi-collettiva-a-buenos-aires-tmdg2joq Parte sinistra: Francia o Spagna?. Nella parte sinistra del tabellone si parte giovedì 9 luglio alle 22 italiane, quando al Gillette Stadium di Boston andrà in scena Francia-Marocco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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