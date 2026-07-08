Calendario Mondiali calcio 2026 | il tabellone e gli orari dai quarti alla finale Quali partite saranno sulla RAI

I quarti di finale dei Mondiali 2026 si svolgeranno dal 9 al 12 luglio, con otto squadre ancora in gara. Le partite saranno trasmesse sulla RAI, con orari e date specifici. La fase si concluderà con la semifinale e la finale, che si terranno rispettivamente il 10 e il 19 luglio. Il calendario completo e gli orari ufficiali sono stati comunicati, senza variazioni rispetto alla programmazione stabilita.

I Mondiali 2026 di calcio entrano nel vivo: sono state definite le magnifiche otto che si affronteranno nei quarti di finale, in programma da giovedì 9 a domenica 12 luglio. Le vincenti giocheranno le semifinali martedì 14 e mercoledì 15 luglio, infine le finali si disputeranno sabato 18 (3° posto) e domenica 19 luglio (finalissima). Nella parte alta del tabellone si affronteranno prima Francia-Marocco e poi Spagna-Belgio, mentre dall’altro lato le sfide in programma saranno Norvegia-Inghilterra ed Argentina-Svizzera. Tutti gli incontri in calendario si giocheranno negli Stati Uniti. La diretta tv in chiaro di tutti i match dei Mondiali 2026 di calcio dai quarti di finale alla finale sarà affidata a Rai 1 HD, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà a cura di DAZN, con diretta streaming gratuita su Rai Play. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Mondiali 2026, il tabellone dai sedicesimi fino alla finale: tutte le possibili combinazioni

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