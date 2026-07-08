Parma auto si ribalta sulla A1 | muore bambina di 8 anni

Una bambina di 8 anni è deceduta dopo uno scontro sulla A1, poco dopo le 14, al chilometro 106, sulla corsia sud vicino a Roncopascolo, in provincia di Parma. L’incidente ha coinvolto un'auto che si è ribaltata. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause o altri eventuali feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106, sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constare il decesso della piccola: troppo gravi le ferite riportate., La bimba era in auto con i suoi genitori, che sono rimasti feriti nello schianto e hanno riportato ferite non gravi. La vettura su cui viaggiava la famiglia, di origine filippina, si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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