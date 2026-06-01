Nella notte, un’auto si è ribaltata sulla Strada Provinciale 32 tra Farnese e Manciano, in provincia di Grosseto. Due persone sono state ferite: una donna e una bambina di 10 anni. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per soccorrere i feriti. Le condizioni delle persone coinvolte non sono state rese note. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del 1 giugno 2026.

MANCIANO (GROSSETO) – Incidente stradale nelle prime ore di oggi, 1 giugno 2026, in provincia di Grosseto. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla Strada Provinciale 32, nel tratto tra Farnese e Manciano. La conducente si trovava invece ancora all’interno dell’abitacolo, con il veicolo ribaltato sulla carreggiata dal lato guida. La donna, cosciente e dolorante è stata estratta dai vigili del fuoco e affidata alle cure del personale del 118 per gli accertamenti e il trasporto in ospedale. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. L’allarme è stato lanciato da un militare dell’arma in transito. Sul posto erano presenti anche una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Pitigliano e il personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Manciano: auto si ribalta nella notte. Ferite namma e bambina di 10 anni

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