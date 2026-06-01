Nelle prime ore del 1 giugno, lungo la Strada Provinciale 32 tra Farnese e Manciano, un'auto si è ribaltata dopo aver perso il controllo. La madre è rimasta ferita e trasportata in ospedale, mentre la bambina di 10 anni è uscita illesa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e prestare assistenza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

MANCIANO – Paura e soccorsi in azione nelle prime ore di oggi (1 giugno) lungo la Strada Provinciale 32, nel tratto di collegamento tra Farnese e Manciano, a causa di un brutto incidente stradale che ha visto coinvolte una mamma e la sua bambina di 10 anni. A lanciare l’allarme è stato un militare dell’arma dei Carabinieri che, trovandosi a transitare casualmente lungo la provinciale, ha notato la vettura incidentata e ha immediatamente attivato i soccorsi. Sul posto sono confluite in forze le squadre dei vigili del fuoco volontari di Manciano, i sanitari del 118 e una pattuglia del Nucleo radiomobile di Pitigliano per i rilievi di legge. La dinamica del sinistro ha destato subito forte preoccupazione: l’auto si è infatti ribaltata sulla carreggiata, finendo la sua corsa adagiata sul lato guida. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Perde il controllo dell’auto e si ribalta: madre in ospedale, illesa una bambina di 10 anni

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